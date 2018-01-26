86 % من المواطنين يرون أن أداء الجامعات لا يتماشى مع رؤية 2030

علي القحطاني(صدى):

كشف استطلاع رأي، عن عدم شعور 86 % من المواطنين بالمملكة عن أداء الجامعات؛ حيث يرى المواطنون أن الأداء لا يتماشى مع رؤية 2030.

وكان الحساب الرسمي لـ ” أعضاء هيئة التدريس ” – المتخصص في شؤون التعليم – أجرى استطلاع حول أداء الجامعات بالمملكة، وهل تسير في الاتجاه الصحيح تماشيًا مع رؤية 2030.

وفي هذا الصدد قال أستاذ علم الاجتماع الصناعي الدكتور عبدالله المباركي،تعليقًا على الاستطلاع، إنه من الأفضل أن توجه؛ لتبني أهداف رؤية 2030 في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ثم يقاس أداؤها في ضوء مؤشرات الرؤية ذات العلاقة، حسبما ذكر.

وفي السياق ذاته رأى الدكتور عبدالمحسن العتيبي، أن أغلب الأساتذة المشاركين في الجامعات على وشك التقاعد، قائلًا : ” المفترض تهتم الجامعات بالخريجين الجدد حملة الدكتوراه وحملة الماجستير والبكالوريوس ” .

يذكر أن رؤية 2030 تستهدف أن تصبح خمس جامعات على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030، وعلى جانب أخر نظمت عدد من الجامعات مؤتمرات لمناقشة دور الجامعات لتفعيل الرؤية،والتي خرجت بـ 10 توصيات.

وشملت التوصيات لتحقيق أهداف الرؤية: ” تعزيز ممارسات الإدارة الإستراتيجية، و تطوير الخطط لتتواءم مع الرؤية، بالإضافة إلى تعزيز مقومات بناء المجتمع المعرفي، وتشجيع البحث في الدراسات التطبيقية، وتحسين تسويق الخدمات التعليمية والبحثية.