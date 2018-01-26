نوار: ارتفاع استهلاك الوقود الأخضر لـ 70% يقلل المعروض

علي القحطاني(صدى):

صرح نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود المهندس سمير نوار، أن ارتفاع الطلب على وقود السيارات 91 أدى إلى قلة المعروض لدى بعض المحطات في المملكة؛ وذلك بعد أن تم تطبيق ارتفاع أسعار الطاقة منذ مطلع يناير الحالي.

وأضاف ” نوار ” ، أنه ارتفعت نسبة مستهلكي الوقود الأخضر مؤخرًا ليصلوا إلى 70 % من قائدي المركبات، وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً مع بداية الشهر.

وأشار ” نوار ” إلى أن نسبة التحول من الوقود الأحمر إلى الأخضر كان أكبر من المتوقع؛ ولذلك فإن العملية تحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يتم تأمين الوقود 91 من قبل الجهات المعنية تلبيةً لاحتياجات السوق من الطلب.