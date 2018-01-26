” السعودية للكهرباء ” تنفذ حملة للتوعية بالسلامة الكهربائية في مكة

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت الشركة السعودية للكهرباء خلال الأسبوع الجاري حملة للتوعوية بالسلامة الكهربائية في المنازل بمنطقة مكة المكرمة بعنوان ” سلامة الكهرباء داخل منازلنا ” ، بهدف زيادة الوعي لدى الأسرة بمعايير السلامة الكهربائية، وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع أفراد المجتمع.

وأكد نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة حمود بن عودة الغبيني، أن الشركة خصصت أكثر من (50) مهندسا وفنيا في مجال السلامة الكهربائية والصيانة لزيارة 8 آلاف منزل في منطقة مكة المكرمة، مُبيناً أن المبادرة تضمنت مقابلة أفراد الأسرة في المنزل، وتقديم الإرشادات والنصائح التوعوية، بالإضافة إلى الكشف والفحص للتوصيلات الكهربائية في أرجاء المنازل، والتوعية بخطورة التمديدات الكهربائية غير المطابقة لمواصفات السلامة، وكذلك شرح مبسط لأفضل الطرق الخاصة بالاستفادة من الخدمة الكهربائية بطريقة أمنة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وبين أن الحملة تأتي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء، وتنفيذ الحملات التوعوية المستمرة على مدار العام في جميع المناطق والمواقع بهدف توسيع رقعة الفئات المجتمعية التي يمكنها الاستفادة من المتخصصين في مجال السلامة الكهربائية بالشركة، لا سيما وأن الأسرة تُعد من الركائز المهمة التي يمكنها الإسهام بشكل مؤثر في نشر ثقافة السلامة بالمجتمع.

وأشار الغبيني، إلى أن الحملة جاءت كجزء من أهداف متعددة لملتقى مكَّة المكرمة الثقافي لدعم الجهود التنموية لبناء الإنسان فكرياً وثقافياً وتوعوياً، وفقاً للرؤية التنموية الشاملة لمنطقة مكَّة المكرَّمة، التي من بينها مبادرة ” كيف نكون قدوة؟ ” بهدف تقديم برامج ثقافيَّة وفعاليات معرفيَّة متميِّزة وأنشطة توعوية تُسهم في الاستفادة من العنصر البشري الذي يٌعد القيمة الأهم في تقدم الأمم.