الدفاع الروسية: أمريكا تخطط لإفشال عملية السلام في سوريا

موسكو(صدى):

رجَّحت وزارة الدفاع الروسية، تسلل معارضة مسلحة من منطقة التنف، نحو ريف دمشق؛ للقيام بعمليات إرهابية، مشيرة إلى أنهم تلقوا تدريباً في معسكر بالنتف تحت إشراف قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان له، اليوم الجمعة، أن هؤلاء الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور؛ بهدف استدراج الجيش السوري من إدلب.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن امريكا تخطط لتشكيل وتدريب المعارضة المسلحة بهدف إفشال عملية السلام السورية.