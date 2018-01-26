 184 مخالفة رصدتها الإدارة النسائية بأمانة المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

رصدت الإدارة العامة النسائية لوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية خلال جولاتها الرقابية الشهر الماضي، أكثر من 184مخالفة، مستهدفة المنشآت النسائية في مدينة الدمام, ومحافظتي الخبر والظهران.

وتأتي هذه الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية المنشآت من حيث توفر التراخيص اللازمة، والشهادات الصحية للعاملات، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية نجد الدوسري، أن فرق الرقابة النسائية رصدت 184 مخالفة، خلال 63 جولة رقابية ميدانية، نفذتها الشهر الماضي، وتزامنت مع إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن هدف هذه الجولات رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، لافتةً إلى أن كمية ما تم إتلافه و مصادرته من المنتجات والمستحضرات والمواد مجهولة المصدر بلغ 90 مستحضراً، كما تم تحرير 97 إنذاراً للمنشآت.

وبينت أن الجولات شملت 376 منشأة صحية نسائية في نطاق حاضرة الدمام، ومحافظتي الخبر والظهران.