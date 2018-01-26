بعد سب يزيد بن معاوية.. الحكم على رجل دين بالسجن في البحرين

المنامة(صدى):

أصدرت محكمة بحرينية، حكم بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 دينارلايقاف تنفيذ الحكم، ضد رجل دين؛ على خلفية سب يزيد بن معاوية.

وكان رجل الدين البالغ من العمر 35 عاما، سب يزيد بن معاوية خلال خطبة الجمعة؛ ووجهت إليه تهمة إهانة رمز وششخص موضع تمجيد بشكل علني.

وكانت المحامية الموكلة بالدفاع عن رجل الدين، أوردت في دفاعها أمام المحكمة، أن التهمة ليس لها أساس؛ حيث أن يزيد بن معاوية يوجد حوله خلاف بين أهل السنة.

وأصدرت المحكمة حكمها استنادًا على أن أن الرأي الصحيح لدى فقهاء أهل السنة هو عدم جواز لعن يزيد ولا غيره من المسلمين؛ إعمالًا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: “المسلم ليس بلعان”، وقوله: “من لعن مسلمًا هو الملعون”، ويزيد صحَّ إسلامه.