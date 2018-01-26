أمريكا تفرض عقوبات على 6 أشخاص متواصلين بـ ” طالبان “

واشنطن(صدى):

أعلنت السلطات الأمريكية، عن فرض عقوبات على ستة أشخاص متواصلين بشبكة حقاني التابعة لحركة ” طالبان ” الإرهابية، منهم أربعة أفغان، واثنين من باكستان، تقضي بمنعهم من التعامل مع النظام المالي الأميركي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أصدر قراراً بخفض المساعدات الأمنية إلى باكستان، قائلاً في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” قدمنا لباكستان مساعدات بأكثر من 33 مليار دولار “وهم لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع ظنا أن زعماءنا حمقى.. إنهم يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان دون مساعدة تذكر “.