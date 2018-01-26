” الملك سلمان للإغاثة ” يسيّر حملة إغاثية خامسة لسكان جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين

واس(صدى):

حجة 09 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 26 يناير 2018 م واس

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة إغاثية خامسة لسكان جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين القريبتين من سواحل ميدي بمحافظة حجة.

واحتوت السلة الواحدة على احتياجات الأسرة الأساسية من المواد الغذائية والتمور تستفيد منها 43 أسرة في الجزيرتين بعدد 205 أفراد.

يذكر أن سكان جزيرتي الفشت وبكلان محاصرين بسبب ألغام المليشيات الحوثية التي ترميها بعرض البحر، مما فاقم معاناة السكان وجعل حياتهم مهددة ومعرضة للخطر .