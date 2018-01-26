أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتراجع.. وخام برنت أعلى 70 دولار

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظ، بعد، أن سجلت أمس ارتفاع، بينما على الجانب الأخر استقر خام برنت على أعلى مستوى 70 دولار، مع ترقب بيانات ” بيكر هيوز ” حول عدد منصات التنقيب في أمريكا.

وعلى جانب أخر تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.18% لتبلغ قيمتها 65.39 دولار للبرميل، وذلك في الساعة 8:55 صباح اليوم.

وبعد ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس خلال تداولات أمس، سجل اليوم انخفاض جديد حيث بلغت قيمته 70.22 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم، مع توقف الدولار عن الهبوط، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث صرح بأنه يرغب في دولار أقوى.