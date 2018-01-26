محافظ ” ساما ” : اتفاق بين المركزي السعودي والإماراتي لتمويل البنوك خارج الدوام

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أحمد الخليفي، أن هناك اتفاق بين البنك المركزي بالمملكة ونظيره الإماراتي؛ لاعتماد تقنية ” السجلات الموزعة ” .

وأضاف ” الخليفي ” في تصريحات له على هامش منتدى ” دافوس ” الاقتصادي،أن هذه التقنية تهدف إلى أتاحة الحصول على التمويل للبنوك خارج أوقات الدوام، وذلك بضمان من البنكين المركزيين السعودي والإماراتي.

كما أكد، أن موضوع اندماج البنك الأول ” السعودي الهولندي سابقا “ ، والبنك السعودي البريطاني ” ساب “ ، سيتحدد في نهاية الربع الأول.

وأوضح ” الخليفي ” ، أن العملات الرقمية يغيب عليها نظام الحماية، محذراً من الاستثمار في ” بيتكوين ” .