اتجاهات حكومية لمنع بيع ” الدخان ” بالبقالات الصغيرة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت أحد المصادر، أن هناك توجهات من عدة جهات حكومية؛ لمنع بيع الدخان نهائيًا بجميع البقالات، وذلك بعد نجاح أمانة منطقة الرياض في هذا الأمر، ومن المتوقع أيضًا أن يتم التطبيق بجميع المناطق، والبقالات التي تقل مساحتها عن 100 متر.

كما أوضحت أن القرار الذي سيُتخذ، سيشمل إمكانية متابعة المحلات الكبيرة، وإلزامها بوضع لوحات تحذيرية توضح أضرار التدخين، والمشكلات الصحية المترتبة على ذلك.

يذكر أن هناك بعض البقالات التي تقوم ببيع الدخان بالسيجارة الواحدة للمراهقين؛ مما أسهم في إدمانهم على الدخان لسهولة الحصول عليها من داخل البقالات الصغيرة في الأحياء.