مواطن يلفظ أنفاسه الأخيرة على متن طائرة متجهة من ينبع إلى القاهرة

نايف السالم(صدى):

لفظ مواطن سعودي انفاسه الأخيرة وهو على متن طائرة خلال رحلتها أمس الخميس من ينبع إلى القاهرة، بسبب وعكة صحية طارئة.

وذكرت مصادر في تفاصيل الواقعة أن مطار القاهرة تلقى اتصالا من قائد الطائرة يفيد بوفاة راكب يبلغ من العمر 63 عاماً، طالباً تجهيز سيارة إسعاف لنقل جثمان الراكب إلى المستشفى.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة قام فريق من الحجر الصحي بالمطار بنقل الجثمان عبر سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، وتم إبلاغ السفارة السعودية بالقاهرة بالحادثة.