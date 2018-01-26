لتقليص أعداد السجناء.. النائب العام يوجه بالأفراج عن مرتكبي هذه الجرائم بشروط

نايف السالم(صدى):

أصدر النائب العام، سعود المعجب، تعميماً يقر البدء في إبعاد الموقوفين الأجانب في قضايا استعمال المؤثرات العقلية، وإطلاق المتهمين الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف إذا لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى.

وشمل التعميم الذي يهدف إلى تقليص عدد السجناء بالمملكة، بأن يتم تعليق توقيف الأجانب في قضايا استعمال المخدرات، والمواطنين ممن مضى على سوابقهم 5 سنوات، وليست عليهم قضايا مخدرات.

وأشار النائب العام في تعميمه، إلى إعفاء السجناء الأجانب من ربع محكوميتهم، بالإضافة إلى إطلاق الموقوفين والمحكومين في قضايا ” القات ” من الاجانب والمواطنين.