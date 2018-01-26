التعليم: يحق لشاغل أي وظيفة تعليمية طلب النقل الخارجي وفق ضوابط

حمود العنزي(صدى):

أصدر الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، تعميماً على كافة الإدارات، موضحاً فيه حق أي شاغل لوظيفة تعليمية في تقديم طلب نقل، مع تدوين حالته في النظام في حقل حالة المعلم المتوقعة عند بداية العام الدراسي.

وأشار التعميم إلى مجموعة آليات لضبط هذا الأمر، وهي: لا يحق له المطالبة بالدخول في حركة النقل بعد إغلاق النظام، وكذلك ربط سنة التقديم في النقل الخارجي بالرغبة الأولى فقط، وفي حال تغييرها يتم فقدان سنة التقديم السابقة.

وتتضمن الضوابط أيضاً، أن التعديل على بقية الرغبات بالحذف أو الإضافة أو إعادة الترتيب لا تؤثر على سنة التقديم، ولكن يفقد المعلم سنة التقديم على الحركة وتحذف رغباته، في حالات محددة وهي: تحقق له النقل على رغبته الأولى، لم يقم بتفعيل طلبه للعام الحالي، إذا غير الرغبة الأولى المعتمدة في العام الماضي، إذا صدر له قرار نقل من قبل لجنة الظروف الخاصة على رغبته الأولى قبل تاريخ 3 شعبان 1439، إذا صدر له قرار موافقة على التحويل إلى عمل إداري.