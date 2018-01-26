بالصور.. الشريف يدشنً مهرجان العسل السادس بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

دشنّ محافظ محافظة العرضيات علي بن يوسف الشريف مهرجان العسل السادس بمقر المهرجان بمركز شمران تحت شعار (العسل الأصلي في موطنه الأصلي) وسط حضور عدد من رجال الأعمال من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتتكون خيمة المهرجان من ٤٣ معرض للنحالين والجهات الحكومية والأهلية المشاركة داخلها حوالي ٧ طن عسل لأشهر النحالين في المنطقة الجنوبية.

وقد تجول المحافظ والضيوف داخل الخيمة وتفاعل الضيوف مع معروض العسل واقتنوا كميات مختلفة.

وقد بدأ المهرجان بعد صلاة العصر مباشرة بسوق الحراج.

يذكر ان محافظة العرضيات تعتبر موطن اصلي للعسل لتنوع الغطاء النباتي فيها وحسب سجلات فرع الزاعة بمحافظة العرضيات فإن حوالي ١٢٠٠ نحال يمارسون مهنة تربية النحل

فيما كان هناك لقاء بعد صلاة المغرب برجال الأعمال لتعريفهم بقيمة محافظة العرضيات التاريخية والجغرافية عبر عرض مرئي قدمه الأستاذ عبدالله الرزقي.

وبعدها عرض الفرص الإستثمارية في المحافظة والقيمة السوقية للعسل وتجارب بعض المستثمرين من شباب المحافظة.

