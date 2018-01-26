تشكيل لجنة دائمة للتحذير من نشاط الـ ” الفوركس “

عادل الحربي (صدى):

أمر المسؤولون بتدشين لجنة عليا دائمة لحماية المواطنين من نشاط المتاجرة بالاوراق المالية في سوق العملات الاجنبية ” الفوركس ” غير المرخص.

حيث ستتكاتف اللجنة، برئاسة هيئة السوق المالية مع وزارات الداخلية والإعلام والثقافة، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد؛ لوضع خطة موحدة لمحاربة نشاط الـ ” الفوركس ” وتكثيف الحملات الرقابية.

وقالت مصادر أنه من أبرز أهداف اللجنة: التحذير من نشاط «الفوركس» غير المرخص، ووضع خطة إعلامية موحدة للتوعية، كما سيتم التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.