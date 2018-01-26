ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 99% في ربيع الثاني

علي القحطاني (صدى):

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل، عن ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 18%، حيث بلغت قيمتها 1306 مليار ريال، وذلك منذ بداية 1439هـ؛ وسجلت الصفقات العقارية السكنية في الرياض 5.02 مليار ريال.

وأوضحت بيانات ” العدل”، أن 34.3 مليار ريال هي قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الثاني من العام ذاته، أي ارتفت بمقدار 99%؛ حيث تعد هذه أعلى قيمة تصل إليها الصفقات خلال 24 شهر، منذ ربيع الثاني 1437 هـ؛ حيث يعود هذا الارتفاع غلى ارتفاع الصفقات السكنية بنسبة 65%؛ والتي بلغت 18.6 مليار ريال.

وبلغت الصفقات التجارية 15.8 مليار ريال خلال شهر ربيع الثاني 1439هـ، ليبلغ الارتفاع 169% مقارنة بالعام الماضي.