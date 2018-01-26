الخليفي: اندماج البنك الأول و ” ساب ” سيتحدد نهاية الربع الأول

علي القحطاني (صدى):

صرَّح أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، بأن المؤسسة لديها إستراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية تقضي إلى التنوع بشأن الأدوات الاستثمارية، والأسواق.

وأشار ” الخليفي ” في تصريحات له على هامش منتدى ” دافوس” الاقتصادي، إلى الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، لافتاً إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، مؤملاً أن تتجه الجهود إلى دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد، لافتاً إلى أن النظرة تجاه القطاع المصرفي على صعيد حجم الودائع والقروض ” إيجابية “، بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح ” الخليفي “، أن موضوع اندماج البنك الأول ” السعودي الهولندي سابقا “، والبنك السعودي البريطاني ” ساب “، سيتحدد في نهاية الربع الأول.