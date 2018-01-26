آرامكو: 6 بورصات عالمية تتنافس لاستقطاب الاكتتاب

علي العنزي(صدى):

صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة آرامكو، أن الشركة تفاوض بنوكًا جديدة لترتيب الإدراج في البورصة، لافتًا إلى أنهم يسعودن للإدراج في السوق السعودي وأسواق أخرى.

وأضاف ” الناصر ” ، أن آرامكو جاهزة للإدراج خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018، بينما سيقوم فريق مشكل من الحكومة بمراجعة كل المعلومات عن أسواق الطرح الأخرى.

ويذكر أنه، يمثل إدراج آرامكو ركيزة أساسية في الإصلاحات الإقتصادية في إطار تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.