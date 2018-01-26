” أوبرا وينفري ” تعلن عن عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية

واشنطن(صدى):

أعلنت الإعلامية الأمريكية الكبيرة أوبرا وينفري، أنها حسمت موقفها النهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث أكدت بأنها غير مهتمة بالترشح لهذا المنصب.

وقال ” وينفري ” : ” ” الترشح للرئاسة ليس أمرًا يجذبني “، موضحة أنها دائمًا ما اعتادت على الشعور بالأمان، والثقة في النفس، عندما تحدد ما الذي تستطيع فعله.

يُذكر أن الفترة الماضية قد أثيرت فيها الأقاويل، بأن الإعلامية الكبيرة أوبرا وينفري، تنوي الترشح للرئاسة الأمريكية، لعام 2020، وذلك بعد خطابها الذي ألقته، بمناسبة تكريمها في حفل جوائز ” جولدن جلوب ” الفنية.