الليلة.. مانشستر يونايتد يخشى مفاجأت الكأس أمام يوفيل تاون

نواف السالم(صدى):

ينتظر التشيلي أليكسيس سانشيز المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، تسجيل ظهوره الأول مع الشياطين الحمر، أمام يوفيل تاون فى مباراة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الانجليزى، المقرر انطلاقها فى تمام العاشرة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفيل تاون والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب هيوش بارك، مباراة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الانجليزى، بين مانشستر يونايتد ويوفيل تاون، الليلة، فى تمام العاشرة إلا خمس دقائق.