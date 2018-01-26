شاب يخدع خطيبته بذهابه إلى الجيم يوميا والسبب غريب !

متابعات(صدى):

أثار شاب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب كشفه عن خداعه لخطيبته بطريقة غريبة .

حيث أعلن الشاب خلال مواقع التواصل أنه يذهب إلى الجيم يومياً ليس مث الشباب من أجل بناء أجسادهم ونفخ عضلاتهم للحصول على مظهر جذاب أو التخلص من الوزن الزائد ، ولكنه يذهب لهدف آخر وهو متابعة الأفلام والبرامج على نيتفليكس .

وأوضح الشاب أن حبيبته تعرف من خلال أحد تطبيقات المشاركة الوجهات التي يقصدها، مؤكدًا أنه وعدها على مداومة الذهاب لصالة الألعاب الرياضية بصورة يومية، وهو ما جعله يجلس ويتابع “ نيتفليكس ” .

وأثارت تلك القصة موجة من التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الرواد خداعه لحبيبته، بينما دعا فريق آخر للانتظار لمعرفة رد فعل حبيبته إذا لاحظت أن جسد حبيبها لم يتغير.