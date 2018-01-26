“جدة الاقتصادي” يعود إلى الأضواء بعد 51 يوماً

عادل الحربي (صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اعتزامها عودة عقد منتدى جدة الاقتصادي الـ16 بفندق الريتز كارلتون يومي 18-19 مارس القادم (بعد 51 يوما)، بعد إعلانها في وقت سابق عزمها إقامة المنتدى كل عامين بدلاً من عقده بشكل سنوي.

وأكدت مصادر أن القائمين على المنتدى لم يقرروا بعد عنوان المنتدى الرئيسي هذا العا، وفقا لعكاظ.

وبدأت الغرفة أمس (الخميس) ممثلة في إدارة العقود والمشتريات بيع 6 كراسات تختص بالشروط والمواصفات وستستمر أسبوعاً كاملاً، إذ راوحت أسعار 5 كراسات بسعر 1000 ريال الخاصة بـ”توثيق الأفلام، الدعاية والإعلان، التسجيل والتسويق، الخدمات المساندة، الهدايا”، فيما تم الإعلان عن كراسة “التصميم والتنظيم” بقيمة 3000 ريال.