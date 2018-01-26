 إيقاف دانى الفيس 3 مباريات لسوء السلوك

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الفرنسى لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلى دانى الفيس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسى 3 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية، بسبب جدله مع حكم مباراة ليون ليلة الأحد الماضية عقب تلقيه البطاقة الحمراء.

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ان اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسى أصدرت حكمها بإيقاف دانى ألفيس 3 مباريات بالإضافة إلى تغريمه بسبب اعتراضه على عقوبة البطاقة الحمراء خلال مباراة ليون التى انتهت بفوز باريس سان جيرمان ليلة الأحد الماضية.

وكان دانى الفيس قد اقترب برأسه لبضع بوصات من الحكم كليمنت توربين بعد تلقيه البطاقة الحمراء، واستمر فى الجدل والحديث بأسلوب غير لائق معه.