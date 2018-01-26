أطباء: مكاتب العمل تحتوي على 60% من الميكروبات

متابعات(صدى):

أكد أطباء أن هناك مجموعة من الأماكن والأدوات الرئيسية التي تتسبب في انتقال الفيروسات والأمراض المعدية إلى الإنسان منها مكاتب العمل.

وأوضح الأطباء أن المكاتب تحتوي على 40 إلى 60% من الميكروبات التي يجب علينا الحذر منها والامتناع عن لمس آلات صنع القهوة وبرادات المياه والأقلام ولوحات المفاتيح في الحواسيب المشتركة، وغيرها من أدوات العمل.

وأشار الأطباءإلى أن وسائل النقل العامة تعد المكان الأول الذي ينصح بتجنب لمس المقابض وأعمدة الاستناد فيه، لما يمكن أن تسببه من التهابات حادة.

وتعتبر أيضًأ عبوات الصابون السائل الموجودة في الحمامات العامة مصدرا لتكاثر البكتيريا لتكرار لمسها من قبل مجموعة كبيرة من الناس مثل دور السينما وصالات النشاطات الرياضية والثقافية المختلفة من أكثر الأماكن عرضة لانتشار الفيروسات بين روادها.