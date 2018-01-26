 سخرية هولندية من إدارة نادي الزمالك المصري بسبب كثرة المدربين

ماجد محمد(صدى):

أكد موقع “فوتبال زون” الهولندي المهتم بالرياضة أنه إذا كانت هناك جائزة لأكثر رئيس نادي متقلب وغاضب في العقود الأخيرة، لكان الكثير من الأشخاص سيرشحون موريزيو زامباريني كفائز بهذه الجائزة، فرئيس نادي باليرمو السابق، عين أكثر من 40 مدربا على النادي بين عامي 2002 و2017، لكن متسابق جديد ربما يفوق زامباريني إذا كانت هناك جائزة بهذا الاسم، وذلك بحسب ما جاء في الموقع، وهو مرتضى منصور، مدير فني نادي الزمالك في مصر، الذي عين على رأس فريقه 22 مدربا منذ أبريل 2014.

يوضح الموقع أنه بعد الهزيمة أمام نادي الجيش بهدف لا شيء، قام مدرب الزمالك نيبوشيا بتجميع أغراضه والرحيل، إذ قرر مجلس الزمالك بقيادة مرتضى منصور إنهاء التعاقد مع نيبوشيا.