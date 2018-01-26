منها ” العدس ” و ” البامية ” تعرف على أهم مصادر الكالسيوم بخلاف الألبان

يعاني الكثيرمن هشاشة العظام بسبب سوء التغذية ونقص الكالسيوم، ويعتقد البعض أن الألبان والأسماك هي المصادر الوحيدة الغنية بالكالسيوم، لذلك أوضح الأطباء العديد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وتساعد على تقوية العظام.

ومن أهم الأطعمة التي تساعد في تقوية العظام، اللحوم والبقوليات كالفاصولياء واللوبياء والبازيلاء ،والعدس والحمص ،والبامية ومشتقّات الحليب بأنواعها ،وبذر عبّاد الشمس.

وأيضًا أنواع الأسماك كالسلمون والرنجة والسردين والكافيار، إضافة إلى المكسّرات بأنواعها كاللوز والبندق والفستق والجوز والكاجو.

و الخضروات الورقيّة كالسبانخ والكرنب ،والشعير ،والموالح ،والتين المجفّف والبيض ،والسمسم ،والشوفان وفول الصويا والبروكلي واللفت والفجل .