سياسيان بارزان متهمان بالفعل الفاضح يتقدما باستقلاتهما

أوتاوا(صدى):

قدم سياسيان كنديان بارزان إستقالتهماعلى خلفية اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس، أن وزير الرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة كنت بهر استقال من منصبه، بينما تحقق الحكومة فى مزاعم بشأن توجيه تعليقات غير لائقة لنساء.

واستقال براون أمس الخميس، إثر اتهامات بأنه قام بإيماءات جنسية غير مقبولة تجاه امرأتين، بينما نفى براون بشدة هذه الاتهامات.

ويعد ” بهر ” و ” براون ” هما أشهر سياسيين يفقدان منصبيهما جراء مزاعم بفعل تصرفات مخلة بالآداب منذ أطلق ضحايا التحرش الجنسى حملة ” مى تو ” على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.