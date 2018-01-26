الشباب يتوعد الاتحاد في ” الجوهرة “

نواف السالم(صدى):

حقق نادي الشباب بقيادة كارينيو سلسلة الانتصارات الأخيرة في الدوري ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسبوا نظيرهم الخليج بثلاثية مقابل هدف ضمن دور الـ16، وإعلان صعودهم الى دور الـ8، لمواجهة الاتحاد في الجوهرة.

احرز أهداف الشباب كل من يوسف خميس (لاعب الخليج) في مرماه، محمد بن يطو، هتان باهبري، فيما أحرز هدف ” الدانة ” الوحيد متعب النجراني.وعلى ملعب نادي الباطن، بخّر لاعبو الباطن أحلام نظيرهم فريق ضمك بعد صعود “السماوي” إلى دور الـ8 من المسابقة نفسها، في مواجهتهما التي انتهت بهدفين دون مقابل، أحرزهما البرازيليان؛ الوافد الجديد جليرمي شيتين عند الدقيقة 83، والهارب العائد جورجي سيلفا بعد الهدف الأول بدقيقتين، وجاء الهدفان من رأسيتين.

ولحق الباطن بركب المتأهلين لدور الـ8 مع “الاتحاد، الأهلي، النصر، القادسية، الفيصلي، الفيحاء، الشباب”، وسيواجه نظيره النصر.