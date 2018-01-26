جوتيريش يرحب بوصول إمدادات وقود من قبل المملكة والإمارات لدعم اليمن

فهمى محمد(صدى):

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنباء وصول خمس ناقلات تحمل 180 ألف لتر من الوقود إلى مأرب أمس في إطار خطة التحالف لتيسير العمل الإنساني في اليمن؟ كما رحب بالتعهد السخي من المملكة العربية السعودية والإمارات بتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر أمس الخميس:” إن الوقود سيسلم بناءً على الحاجة إلى المنشآت الصحية ومحطات المياه، حيث ستستخدم في الخدمات المنقذة للحياة”.

وأضاف أن التحالف تعهد بزيادة إمدادات الوقود للأغراض الإنسانية إلى مليون لتر أسبوعيًا خلال الأسابيع المقبلة.

كما رحب الأمين العام بالتعهد السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وتعهدهما بحشد 500 مليون دولار أخرى من المانحين في المنطقة.

وحث غوتيريش المانحين على تقديم مساهماتهم من خلال خطة العمل الإنسانية، وتحويل التعهدات إلى أموال لوكالات الإغاثة.