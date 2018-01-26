الرياضة النسوية السعودية تسجل حضورا قويا 2 فبراير

ماجد محمد(صدى):

تسجل الرياضة النسوية السعودية حضورا قويا خلال مشاركتها المرتقبة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنطلق نسختها الرابعة في الثاني من فبراير وتمتد حتى 12 من الشهر ذاته، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تحت عنوان “العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز”، وتشهد مشاركة 70 نادياً من 17 دولة، تتنافس على ألقاب 9 مسابقات أوليمبية.

وتستعد المملكة من خلال أنديتها الرياضية وللمرة الأولى لخوض غمار منافسات الدورة ضمن 5 ألعاب من أصل المسابقات الـ9، ممثلة بنادي جدة الأخضر الذي ينافس على صعيد تنس الطاولة، وفريق جامعة الأميرة نورة الذي ينافس في ألعاب القوى، وفريق جدة يونايتد في كرة السلة، وأكاديمية الاتحاد السعودي في المبارزة، كما تشارك اللاعبات السعوديات بشكل واسع ضمن منافسة الكاراتيه أحدث الألعاب المنضمة إلى قائمة مسابقات الدورة.

وتابعت: اقتصرت المشاركة السعودية في ما سبق على منافسات الفروسية، إلا أن الدورة الحالية تسجل وجوداً قوياً على صعيد 5 ألعاب، وهذا بحد ذاته أمر يدعو إلى الفخر.