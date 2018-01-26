“تفاصيل جديدة يكشفها مدني جازان” عن حادث الصوارمة

تركي السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، تفاصيل بلاغ حادث تصادم سيارات على طريق المضايا- الصوارمة، والذي راحت ضحيته ست نساء.

وقال “القحطاني”: “عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم سيارتين الأولى من نوع تويوتا برادو، والثانية شاحنة من نوع مرسيدس، وكان بالحادث محتجزون حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ وإخراج الحالات المحتجزة بداخل السيارة”.

وأشار إلى أنه نتج عن الحادث وفاة ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين حيث تم نقل الإصابات عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، ونقل المتوفين بالشرشورة، مشيراً إلى أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.