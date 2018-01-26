 أمير الشمالية يوجه برفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية

عادل الحربي (صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية برفع مستوى جاهزية كافة المراكز الميدانية في الدفاع المدني وشرطة المنطقة والشؤون الصحية وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية للأيام المقبلة بناء على توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد فهد الأسمر الأخوة المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات للمديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الارصاد وحماية البيئة حرصا على سلامتهم، كما دعا إلى أهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة بكافة أنواعها، ومن أهمها الابتعاد عن التوصيلات الكهربائية الرديئة وكذلك التهوية الجيدة لاماكن التدفئة وبالذات عند اختيار الحطب أو الفحم.

فيما توقعت هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على مرتفعات جازان وعسير تشمل السواحل منها ،في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة “القريات وطريف”، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة ،كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.