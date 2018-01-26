تقرير: إيران أطلقت 23 صاروخا منذ توقيعها الإتفاق النووي

طهران(صدى):

أكد تقرير أمريكي،الخميس، أن إيران منذ توقيعها الإتفاق النووي مع مجموعة الدول الست عام 2015م ، قامت بإطلاق 23 صاروخا باليستيا.

وأوضحت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في تقريرها أن 16 صاروخا من الصواريخ الـ 23 التي أطلقتها طهران كانوا مزودين بقدرات نووية.

يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إعفاء طهران من العقوبات بموجب الإتفاق النووى للمرة الأخيرة، ليعطي واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح العيوب في هذا الاتفاق.

وأكد ترامب أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين فإن الولايات المتحدة لن تقرر تمديد إعفاء إيران مجددا.