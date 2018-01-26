” الترمس ” يقوي القلب و يطهر الأمعاء

متابعات(صدى):

نصح الأطباء بالحرص على تناول الترمس لما يحتويه من فوائد عديدة للجسم وتعزيز الصحة، وكثيرًا ماينصح بتناوله لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

وأوضح الأطباء فوائد عديدة للترمس لم نكن نعلم عنها شئ ومنها أنه، يعمل كمطهر للأمعاء، ويساعد على التخلص من الديدان خصوصًا عند إضافة العسل إليه.

كما أنه مفيد لهضم الطعام، ويساهم في تخفيض نسبة السكري في الجسم، ويساعد أيضا على تقوية الأعصاب كونه غني بفيتامين ب، ومفيد لتنشيط الجسم وللتخلص من الإمساك كونه غني بالألياف السليليوزية.

وأكد الأطباء أنه مقو ومنبه للقلب ،كون الترمس وخاصة المر منه يحتوي على مادة تشبه الأسبارتين، كما يستخدم الترمس والماء الذي غلي فيه لعلاج الالتهابات الجلدية وحب الشباب والبهاق والصدفية.