أسباب استقالة ماجد عبدالله من إدارة ” الأخضر”

ماجد محمد(صدى):

استقال مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن ماجد عبدالله ، وأرجع السبب في ذلك إلى ظروفه الخاصة التي قد تحول دون قدرته على القيام بمهامه بما يتوافق مع المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقدم عزت شكره وتقديره للكابتن ماجد عبدالله على كل ما قدمه من جهود ملموسة وواضحة خلال فترة عمله مع المنتخب، متمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قراراً بتعيين الكابتن عمر باخشوين مديراً عاماً للمنتخب السعودي الأول.