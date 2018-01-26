حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ،الجوف والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان وعسير تشمل السواحل منها.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) كذلك على الاطراف الشمالية للمملكة (القريات وطريف) يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة ،كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والاوسط, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .