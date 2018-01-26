” الموز ” و” البطاطا ” أطعمة تحمي من فقدان السمع

متابعات(صدى):

ذكر الموقع الأمريكي ” hearingservicesofnashville” ، عدد من الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على سلامة الأذن، ووقاية التعرض لفقدان السمع مستقبلًا.

وأوضح الموقع أن الأطعمة التي تحتوي على عنصر المغنيسيوم ، تساهم في حماية الشعر الموجود في الأذن الداخلية أثناء فترات التعرض للضوضاء العالية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم هي البطاطا، والخضر الورقية، والمكسرات واللب السورى.

كما أكد الموقع أن عنصرالبوتاسيوم، يساعد في الوقاية من فقدان السمع وإنتاج السائل الذي تستخدمه الأذن الداخلية في ترجمة الصوت إلى نبضات كهربائية.

ومن الأطعمة التى تحتوى على بوتاسيوم هي الموز، والأسماك ،والخضر الورقية الداكنة.