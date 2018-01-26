 باحث في الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف وثلوج تتجه من “شرق المتوسط” إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني (الباحث في الأرصاد وعضو تسمية الحالات)، الخميس، أن الموجة القطبية التي تضرب دول شرق المتوسط حاليًّا، تتحرك باتجاه شمال السعودية.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر- إن المنخفض القطبي يعصف الآن بدول شرق البحر المتوسط، ويشمل رياحًا قويةً وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى عواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.

وأضاف أن من المتوقع تحرُّك المنخفض القطبي نحو شمال المملكة، مشيرًا إلى أن السحب ستكون عالية ومتوسطة، اليوم، على أجزاء من المملكة.

وتابع أنه يتوقع حالة جوية ممطرة من أسبوع إلى أسبوعين، ومنخفضًا قطبيًّا وموجات برد متوقعة. والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر.