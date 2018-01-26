تعيين بندر قطان عضوا بمجلس إدارة الاتحاد بدلا من سامي الجابر

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت قراراً بتعيين بندر بن أحمد قطان عضواً في مجلس إدارة الاتحاد بديلا عن عضو مجلس الإدارة سامي بن عبدالله الجابر.

ويأتي القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولثقته في أن يكون تعيين قطان إضافة مهمة لمجلس الإدارة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العامة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار، وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه.