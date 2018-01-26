مناقشة ضم ” الأمر بالمعروف ” لـ “الإسلامية ” الأربعاء بعد المقبل

علي العنزي(صدى):

يشهد مجلس الشورى الأسبوع بعد القادم حراكاً غير مسبوق، وآراءً متباينة، وانتقادات حادة، تعكس أهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال الذي جاء منسجماً مع مطالب المجتمع، ومتوافقاً مع القرارات الأخيرة، التي حققت الكثير من هذه المطالب.

إضافة إلى مناقشة تعديلات المادة 77 من نظام العمل، وتجنيس أبناء السعوديات، يناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للرياضة، وهي التي تعرضت قبل عام لانتقادات من بعض الأعضاء، ومطالبة أحدهم بتوظيف النساء بما يعادل النصف موازاة مع الرجال، إضافة إلى حسم تعاملاتها مع الأندية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، وهو ما تحقق خلال الأشهر الماضية، من خلال قرارات جريئة اتخذتها الهيئة لترتيب الأوضاع داخل الأندية.

كما يعود إلى الواجهة تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية توصية تقدم بها قبل 5 أشهر عدد من الأعضاء يطالبون من خلالها بضم الهيئة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجباً على كل مسلم.