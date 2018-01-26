الملكة رانيا: الدول الغنية تنصلت من مسئوليتها أمام اللاجئين
صرحت الملكة رانيا العبدالله ، الخميس ،أن الأردن يخصص أكثر من 1/5 ميزانيته لتغطية الكلف المباشرة لاستضافة اللاجئين، في حين تنصلت بعض الدول الغنية من مسئوليتها لإعادة توطين اللاجئين.
وأكدت العبدالله أن الأردن تحمل الكثير نتيجة الأزمة السورية واستقبال اللاجئين، مشيرة إلى أن الاستجابة العالمية للاجئين لم تكن كافية.
وأوضحت أن حجم ونطاق الأزمة يفوق كثيرا الدعم الذى تحصل عليه الأردن، مشيرة إلى أن 10% من اللجئين يقطنون في المخيمات، والغالبية العظمى منهم في القرى والمدن.
القرشي[ عدد التعليقات: 2145 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايكفيكم تاجرتوا قي القضية الفلسطينية حتى امتلأت ارصدتكم بمليارات دول الخليج والأن جايين
تتاجروا في قضية اللاجئين السوريين وكمان تتطالبوا بكل عين قوية من الدول دعمكم من اجل زيادة
ارصدتكم بالمليارات .
اما اللاجئين فلن يصلهم إلا القليل جدآ من الفتات هذا إذا وصلهم شيء منه أصلآ .