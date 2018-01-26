الملكة رانيا: الدول الغنية تنصلت من مسئوليتها أمام اللاجئين

عمان (صدى):

صرحت الملكة رانيا العبدالله ، الخميس ،أن الأردن يخصص أكثر من 1/5 ميزانيته لتغطية الكلف المباشرة لاستضافة اللاجئين، في حين تنصلت بعض الدول الغنية من مسئوليتها لإعادة توطين اللاجئين.

وأكدت العبدالله أن الأردن تحمل الكثير نتيجة الأزمة السورية واستقبال اللاجئين، مشيرة إلى أن الاستجابة العالمية للاجئين لم تكن كافية.

وأوضحت أن حجم ونطاق الأزمة يفوق كثيرا الدعم الذى تحصل عليه الأردن، مشيرة إلى أن 10% من اللجئين يقطنون في المخيمات، والغالبية العظمى منهم في القرى والمدن.