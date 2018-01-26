تـأهل الشباب إلى دور الثمانية في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تاهل فريق الشباب إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ16 للمسابقة.

وتقدم الخليج بهدف لمتعب النجراني في الدقيقة 22، ثم أدرك الشباب التعادل بهدف عن طريق يوسف خميس مدافع الخليج في الدقيقة 30 ، وأضاف محمد بن يطو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 46 ، والثالث عن طريق هتان باهبري، بالدقيقة 87 .