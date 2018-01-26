استمرار فتح التسجيل في حساب المواطن

علي القحطاني (صدى):

بعد صرف أول دفعتين من دعم برنامج حساب المواطن، مازال التسجيل مفتوحًا في حساب المواطن.

ويترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد 11 فبراير، فيما يستمر التسجيل في البرنامج.

وسيتم صرف البدل بشكل دوري، أي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.