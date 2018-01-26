فوائد عديدة لتناول كوبًا من عصير البقدونس

متابعات(صدى):

يعتبر البقدونس من الخضراوات الورقية الغنية بالعديد من الفيتامينات أبرزها فيتامين ” ك ” ومضادات الأكسدة التي تحمي من الشيخوخة المبكرة.

وأفاد الأطباء بأن تناول كوب من عصير البقدونس يعمل على تنظيف الكلى من السموم ومحاربة ألم المفاصل ،وتعزيز الدورة الدموية في الدم والتصدي للخلايا السرطانية.

كما يعمل تناول عصير البقدونس يوميًا على زيادة معدل حرق الدهون وتنشيط باقي الأعضاء المرتبطة بالكلى مثل الكبد والأمعاء.

طريقة تحضير عصير البقدونس: إحضار حفنة كبيرة من أوراق البقدونس الطازج، وعصير ليمون، وملعقتان طعام من العسل العضوي، و8 أكواب من الماء.

يوضع الماء على النار حتى درجة الغليان ، ثم فوقه البقدونس ، ويتم تركه حتى ثم ،نضع عصير الليمون والعسل.