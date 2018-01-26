سياسي مصري: تصريحات خارجية قطر مجرد أقوال لا ترقى لأفعال

القاهرة(صدى):

علق أستاذ العلوم السياسية في مصر، طارق فهمي، على تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مصر، مؤكدًا أنها مجرد أقوال ولا ترقى لأفعال.

وأكد فهمي أن تلك التصريحات محاولة لتلطيف الأجواء مع الدول الأربعة، قائلًا : ” مصر والسعودية والبحرين والإمارات متمسكة بمطالبها، وتصريحات وزير الخارجية القطري مجرد أقوال ولا ترقى لأفعال، وعلى قطر ترجمة أقوالها لأفعال حقيقية “.

وأضاف : ” قطر تعمل على استمرار سياساتها في دعم الإرهاب، ولا يقدمون أي نوايا طيبة في اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير “.

كان الوزير القطري قد صرح بأن الدوحة مستعدة لحل دبلوماسي منذ البداية شرط احترام السيادة القطرية والقانون الدولي.