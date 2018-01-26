بالفيديو.. لحظة قتل ملكة جمال جواتيمالا من قبل ملثم
لقت عارضة الأزياء وملكة جمال جواتيمالا السابقة ” روزا أوتيليا راميريز ” حتفها أثناء سيرها في الشارع السابعة صباحًا، في طريقها للعودة لمنزلها بعد إيصال ابنتها إلى المدرسة.
حيث أُطلق عليها الرصاص من قبل ملثم، وسجلت كاميرات المراقبة، اللحظات الأخيرة لراميريز، عندما قام شخصا ملثما يتبعها ليطلق الرصاص وفر هاربا.
ولم تذكر لتحقيقات أي اسم مشتبه به ويعتقد المسؤولون أن الجريمة كانت بدافع الشغف.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 ساعات
قطعوا حلق من قطع الفيديو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26134 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا شكله مرسول لها
من أحدى المشاركات الي خسروا في مسابقة ملكة جمال
لاشغف ولاشي🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 15458 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليه