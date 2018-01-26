بالفيديو.. لحظة قتل ملكة جمال جواتيمالا من قبل ملثم

غواتيمالا(صدى):

لقت عارضة الأزياء وملكة جمال جواتيمالا السابقة ” روزا أوتيليا راميريز ” حتفها أثناء سيرها في الشارع السابعة صباحًا، في طريقها للعودة لمنزلها بعد إيصال ابنتها إلى المدرسة.

حيث أُطلق عليها الرصاص من قبل ملثم، وسجلت كاميرات المراقبة، اللحظات الأخيرة لراميريز، عندما قام شخصا ملثما يتبعها ليطلق الرصاص وفر هاربا.

ولم تذكر لتحقيقات أي اسم مشتبه به ويعتقد المسؤولون أن الجريمة كانت بدافع الشغف.