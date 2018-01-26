إيران تتجه لفرض مزيد من القيود على الإنترنت

طهران(صدى):

مواصلةً لمسلسل الانتهاكات الإيرانية ضد الشعب، أعلن أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، أنه تقرر الاتجاه نحو فرض مزيد من القيود على شبكة الإنترنت لمنع وقوع ما أسماه ” أعمال الشغب ” مستقبلًا.

وأوضح جنتي إن العديد من البلدان الأخرى منها الصين واليابان، تنهج ذات النهج بفرض قيود على شبكة الإنترنت، قائلًا: ” لولا فرض تلك البلدان القيود على شبكة الإنترنت لحدثت فيها احتجاجات أسوأ بكثير من تلك التي حدثت في إيران “.

وجاءت تصريحات جنتي، عقب اجتماع المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بخبراء في مجال الفضاء الالكتروني.