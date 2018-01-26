تسمم مذيعة مغربية بعد 3 أيام من زواجها

نورة الشهري (صدى):

كشفت وسائل إعلامية مغربية عن نتائج التشريح الطبي، لجثة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي، موضحة أنها تسممت بغاز البوتان CO.

كانت المذيعة التي تبلغ 22 عامًا ، توفيت الثلاثاء الماضي، بعد عقد قرانها بثلاثة أيام، وتسلمت العائلة ،الأربعاء، جثتها، ودفنت في فاس، مسقط رأسها.

يذكر أن أعراض التسمم ظهرت على صديق الزوج الذي شعر بدوار ثم بدأ في القيء، إلا أن الزوجة غابت عن الوعي تماما ،وتم نقل الجميع إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن الإعلامية توفيت داخل سيارة الإسعاف، ومازال زوجها يرقد في العناية المركزة.