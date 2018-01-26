تناول السكريات يقضي على الشعور بالكسل خلال اليوم

متابعات(صدى):

كثيرًا ما تشعر بالكسل والخمول يسيطران عليك أثناء اليوم، ولاترغب في إنجاز أي شئ، وغالبًا ما يرجع السبب في ذلك الشعور إلى عدم انتظام النوم ،وعدم أخذ الكفاية منه.

فالنوم لمدة 6 ساعات متواصلة أثناء الليل من أهم أساسيات اليوم حتى يتمتع الأشخاص بيوم صحي خالي من أعراض الكسل، فعدم انتظام النوم يعرضك للاكتئاب والميل إلى شرب المنبهات أثناء اليوم مما قد يشعرك بالتوتر أحياناً.

وبحسب موقع ” bright side” فهناك عدة نصائح يجب اتباعها للاستمتاع بيوم نشيط، ومنها:

– تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكريات.

-عدم شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء اليوم.

-الاستحمام بماء يميل إلى البرودة والبعد عن المياه الساخنة.

– تناول الأيس كريم أثناء وجبة الإفطار.

-القيام ببعض التمارين الرياضية في الصباح.

– التوقف عن العمل لمدة 5-10 دقائق أثناء اليوم.

– وضع خطة محكمة يسير بها يومك.